Опубликовано эксклюзивное видео следственных действий с тюменцем Виталием Бережным. Фото: скриншот с видео

Дело о жестоком убийстве и изнасиловании в Тюмени 8-летней Насти Муравьевой снова освещают федеральные телеканалы. На этот раз в телепередаче «Вести. Дежурная часть» появилось эксклюзивное видео со следственных действий с обвиняемым в тяжком преступлении Виталием Бережным.

В программе показали манекен, который похож на маленькую девочку. Его обматывают скотчем и помещают в мешок, после чего кладут в холодильник. Напомним, что, по версии следствия, именно так Бережной поступил с Настенькой.

Далее зрителям показали кадры на озере Оброчном, где нашли тело несчастной. Там Виталия попросили показать, как он избавлялся от тела. Чуть позже продемонстрировали кадры, на которых якобы Бережной (чётко лица на видео не видно) несет в руках пустую коробку. Именно в нее он, как утверждают сотрудники СК, потом поместит тело школьницы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Тюменский областной суд наберет новых присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела в отношении Виталия Бережного, которого обвиняют в жестоком убийстве и изнасиловании 8-летней Насти Муравьевой. Этих же распустят: кто-то слил в интернет вердикт.