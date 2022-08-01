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Общество1 августа 2022 5:20

Подведены промежуточные итоги грантового проекта «Тюменнефтегаза» по изучению Соленого озера

Подведены промежуточные итоги грантового проекта «Тюменнефтегаза» по изучению Соленого озера.

Подведены промежуточные итоги грантового проекта «Тюменнефтегаза» по изучению Соленого озера.

Научные сотрудники Тюменского государственного университета подвели промежуточные результаты грантового проекта компании «Тюменнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») по изучению озера Соленое. Полевые работы ученых на этом уникальном природном водоеме Тюменской области стартовали в начале лета 2022 года и проводятся впервые.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики «НК «Роснефть». В Компании реализуется ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов, в том числе, с использованием передовых технологических решений.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

В ходе полевых работ ученые отобрали пробы воды и донных отложений Соленого озера, установили фотоловушки, а также собрали образцы растительного и животного мира вокруг озера. Все образцы отправлены на изучение. Исследования будут проводиться на современном оборудовании с привлечением научного сообщества Тюмени. Благодаря фотофиксации ученые-зоологи получили возможность уточнить популяцию редких и краснокнижных животных и птиц. Участники экспедиции уже зафиксировали на побережье краснощекого суслика и степную тиркушку — занесенных в Красную книгу России.

Всего в рамках грантового проекта специалисты Тюменского Государственного университета составят полные списки растений, животных и грибов окрестностей озера Соленое. Ученые будут рекомендовать организационные и экологические мероприятия по сохранению экосистемы «Тюменского Мертвого моря». Результаты исследования предоставят Департаменту недропользования и экологии Тюменской области и администрации Бердюжского муниципального района.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Озеро Солёное с 2011 года имеет статус природного памятника регионального значения. Исследования подтвердили, что вода и грязь озера по составу очень похожи на аналоги знаменитого Мёртвого моря на Ближнем Востоке. По имеющимся на сегодняшний день данным, в районе озера произрастает около 65 видов растений и обитает 64 вида животных, которые включены в основные разделы Красной книги Тюменской области.

В 2021 году сотрудники предприятий «Роснефти» в Тюменской области в рамках экологической акции «Я делаю Родину чище — Тюмень. Солёное озеро» провели благоустройство прибрежной территории. Нефтяники установили мусорные контейнеры и биотуалеты. Специально для туристов были размещены информационные стенды, рассказывающие о целебных свойствах грязи и глины, а также уникальных характеристиках воды озера.