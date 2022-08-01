Подведены промежуточные итоги грантового проекта «Тюменнефтегаза» по изучению Соленого озера.

Научные сотрудники Тюменского государственного университета подвели промежуточные результаты грантового проекта компании «Тюменнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») по изучению озера Соленое. Полевые работы ученых на этом уникальном природном водоеме Тюменской области стартовали в начале лета 2022 года и проводятся впервые.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики «НК «Роснефть». В Компании реализуется ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов, в том числе, с использованием передовых технологических решений.

Фото предоставлено "КП".

В ходе полевых работ ученые отобрали пробы воды и донных отложений Соленого озера, установили фотоловушки, а также собрали образцы растительного и животного мира вокруг озера. Все образцы отправлены на изучение. Исследования будут проводиться на современном оборудовании с привлечением научного сообщества Тюмени. Благодаря фотофиксации ученые-зоологи получили возможность уточнить популяцию редких и краснокнижных животных и птиц. Участники экспедиции уже зафиксировали на побережье краснощекого суслика и степную тиркушку — занесенных в Красную книгу России.

Всего в рамках грантового проекта специалисты Тюменского Государственного университета составят полные списки растений, животных и грибов окрестностей озера Соленое. Ученые будут рекомендовать организационные и экологические мероприятия по сохранению экосистемы «Тюменского Мертвого моря». Результаты исследования предоставят Департаменту недропользования и экологии Тюменской области и администрации Бердюжского муниципального района.

Фото предоставлено "КП".

Озеро Солёное с 2011 года имеет статус природного памятника регионального значения. Исследования подтвердили, что вода и грязь озера по составу очень похожи на аналоги знаменитого Мёртвого моря на Ближнем Востоке. По имеющимся на сегодняшний день данным, в районе озера произрастает около 65 видов растений и обитает 64 вида животных, которые включены в основные разделы Красной книги Тюменской области.

В 2021 году сотрудники предприятий «Роснефти» в Тюменской области в рамках экологической акции «Я делаю Родину чище — Тюмень. Солёное озеро» провели благоустройство прибрежной территории. Нефтяники установили мусорные контейнеры и биотуалеты. Специально для туристов были размещены информационные стенды, рассказывающие о целебных свойствах грязи и глины, а также уникальных характеристиках воды озера.