Как контролировать свое здоровье, не выходя из дома

Иногда люди откладывают посещение клиники или частной лаборатории не только из-за нехватки времени, но и дискомфорта. Множество анализов необходимо сдавать натощак, поэтому добираться до клиники бывает непросто. Кроме того, некоторые исследования важно проходить в спокойной обстановке – это может повлиять на результаты тестирования. Все эти вопросы можно решить с услугой «Выезд на дом» в «Инвитро».

Как сдать анализы дома?

Вам не нужно никуда идти, достаточно оставить заявку на услугу «Выезд на дом» сайте или по телефону. В указанное место и время к вам приедет медицинский работник и возьмет биоматериал. Пробирке присваивается уникальный штрих-код, который сотрудники внесут в единую информационную базу. Это позволит клиенту отследить весь путь биоматериала от взятия, до получения результата, и дает гарантию, что ничего не потеряется.

Вам придет смс-оповещение о готовности результатов, а получить их можно по электронной почте, в личном кабинете на сайте invitro.ru, в мобильном приложении или по телефону.

Не потеряют ли мои анализы?

«Инвитро» ежегодно проходит международную сертификацию качества «Шесть сигм», подтверждая, что все этапы лабораторных анализов проходят многоуровневый контроль, а погрешности статистически возможны в 3,4 случаев из миллиона.

Процессы в лаборатории максимально автоматизированы, но при этом все результаты анализов проверяет не только компьютер, но и опытный врач. Такая система помогает исключить ошибку в связи с человеческим фактором, и информационный сбой электронных систем.

Какие еще услуги доступны при выезде на дом?

Помимо лабораторных исследований, специалисты службы «Выезд на дом» могут провести другие медицинские услуги и процедуры. Среди них:

• электрокардиография (ЭКГ) сердца. Расшифровка исследования будет доступна в электронном виде в течение 1 часа после исследования;

• ЭКГ по Холтеру;

• подкожные, внутримышечные, внутривенные инъекции и капельницы при наличии направления от врача.

Какие акции сейчас действуют?

Инвитро регулярно проводит акции для своих пациентов. С актуальными акциями можно ознакомиться на сайте https://www.invitro.ru/ak/.

Для пациентов службы «Выезд на дом» действуют акции:

• Выезд на дом за 1 рубль при заказе лабораторных исследований от 500 руб. Срок действия акции – 01.08.2022-31.12.2022.

• Скидка 20% на услуги лабораторной диагностики при вызове службы «Выезд на дом» при предъявлении купона

Просто покажите сотрудникам Инвитро этот электронный купон, и получите гарантированную скидку. Срок действия акции – 01.08.2022-30.09.2022.

Подробности об услуге «Выезд на дом», об акциях, а также вызов специалистов доступны по телефону 8 (800) 200-363-0 и на сайте www.invitro.ru. Услугу можно заказать в любой день – специалисты приедут даже в выходные дни.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.