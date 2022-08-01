На улице Широтной в Тюмени 1 августа 2022 года на два часа погаснут светофоры. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 1 августа, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 15.00 отключение произойдет на пересечении улиц Широтной и Бажова, Широтной и Словцова, у ТЭЦ на улице Широтной, у дома № 181 на улице Широтной, у бульвара Бориса Щербины на улице Энергостроителей, с 15.00 до 17.00 – на пересечении улиц Осипенко и Немцова, Осипенко и Профсоюзной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.