Экономическая ситуация в Тюменской области остается стабильной Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Экономическая ситуация в Тюменской области остается стабильной и устойчивой. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций. По словам главы Тюменской области, активизации экономических процессов способствует, в том числе и снижение ключевой ставки, которую продолжает Банк России. Кредиты становятся доступными для предприятий и для населения, но внешние условия для российской экономики остаются сложными.

- Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, в том числе на уровне муниципалитетов. Наша основная задача – обеспечить занятость населения и своевременную выплату заработной платы, - отметил Александр Моор.

Как подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, ухудшения финансово-экономического состояния системообразующих организаций нет, как и нет признаков дестабилизации на региональном рынке труда. По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Александра Сидорова, сейчас в регионе насчитывается около 4,2 тысяч безработных, что значительно меньше, чем на аналогичные даты 2020 и 2021 годов.

Исполняющая обязанности управляющего Отделением по Тюменской области Уральского главного управления Банка России Елена Никитина рассказала, что ключевая ставка Центробанка РФ за 4,5 месяца снижена на 12 процентных пунктов, потому и ситуация в финансовом секторе Тюменской области – стабильная.

Теперь конкретно. За период январь – май 2022 года объем строительных работ на 8,2% выше, чем за аналогичный период 2021 года в сопоставимых ценах. В первом полугодии 2022 года в эксплуатацию введено 821,2 тысяч «квадратов» жилья, что в 1,6 раз больше, чем годом ранее.

Оборот розничной торговли за тот же период 2022 года – 193,2 миллиарда рублей. Объем платных услуг, оказанных населению, увеличился на 4,9%. Уровень инфляции в Тюменской области в первом полугодии 2022 года составил 111,2% – ниже, чем в среднем по России.