В деревне Земляная Голышмановского района появится аллея Дружбы - с сиренью, рябиной и черемухой

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Жители деревни Земляной Голышмановского городкого округа взялись за озеленение центральной улицы. Неравнодушные граждане посадили сирень, красную черемуху и рябинник рябинолистный, а в начале аллеи установили кованые арки.

По словам руководителя проекта Алены Корсуковой, идея о преображении улицы родилась давно, поэтому инициаторы решили заложить аллею. Эта тропинка, по задумке, объединит все поколения жителей. Отныне молодожены, новоявленные родители и юбиляры смогут садить деревья с установкой именных табличек.

Земляновцы не в первый раз озеленяют деревню. Некоторое время назад они разбили сквер «Рябинушка», где любят гулять местные жители и гости деревни. По мнению земляновцев, аллея Дружбы тоже станет любимым местом для отдыха, сообщает «Мегатюмень». А в будущем здесь планируют установить детские качели, беседку и мостик.