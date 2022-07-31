Директор областного департамента инвестполитики Антон Машуков рассказал о мерах поддержки предпринимателей

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При поддержке Центра управления регионом (ЦУР) Тюменской области в минувшую среду состоялась «прямая линия» с директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антоном Машуковым. Глава департамента рассказал предпринимателям о федеральных и региональных мерах поддержки бизнеса и ответил на 20 вопросов.

Бизнесмены интересовались получением финансовой поддержки на открытие бизнеса от государства, программами для самозанятых граждан, возможностях грантовых конкурсах для предпринимателей и т.д. По словам Машукова, для тех, кто хочет развить собственное дело, существуют разные меры поддержки от государства.

К примеру, с 2022 года в Тюменской области на 100% возмещается оплата первого взноса по договору лизинга. Кроме того, по программе можно купить б/ушное оборудование. Что касается грантовых конкурсов для бизнеса, то молодежь до 25 лет или социальные предприниматели могут получить до полумиллиона рублей на свой проект. Например, в этом году на каждый из конкурсов поступило по 17 заявок. Второй поток стартует 22 августа, и у предпринимателей будет 10 дней, чтобы подать документы. Следующая волна начнется в октябре 2022.

Если говорить о самозанятости, то Машуков посоветовал воспользоваться обучающими программами. Так, на портале самозанятые72.рф можно найти разные мастер-классы по совершенствованию базовых навыков и по продвижению продукта или услуги. А ещё тюменцы могут представлять свой продукт на ярмарках в торговых центрах на безвозмездной основе в течение месяца.