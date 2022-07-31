На набережной у «Конторы пароходства» развернется фестиваль казачьей культуры «Благовест»

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На набережной у «Конторы пароходства» 14 августа 2022 пройдет XXIV фестиваль казачьей культуры «Благовест», приуроченный к году культурного наследия народов России и 78-й годовщине со дня образования Тюменской области.

По словам помощника атамана отдельского казачьего общества Тюменской области Людмилы Шабановой, фестиваль – визитная карточка регионального казачества. Каждый год мероприятие собирает более 2 тысяч участников и более 70 коллективов и исполнителей.

- Он наглядно иллюстрирует самобытность казачьей культуры и сохраняет ее уникальное богатое наследие, - цитирует Людмилу «Тюменская линия».

Горожане и гости города познакомятся с традициями сибирских казаков, их талантами и искусством фланкировки. Все пришедшие на фестиваль смогут проявить свои способности и попробовать себя в новом качестве.

Заявки на участие принимаются до 7 августа по адресу: ул. Пристанская, 3б (штаб отдельского казачьего общества Тюменской области).