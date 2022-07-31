Тюменские «муравьи» заработают за четвертую смену «Отрядов мэра» 3 985 рублей и 83 копейки Фото: Тюмень - наш дом

Последняя, четвертая, трудовая смена «Отрядов мэра» продлится в Тюмени с 8 по 19 августа 2022. Несмотря на то, что электронная запись прошла в июне, подростки, желающие поработать, могут записаться в резерв по электронной почте: rezerv_om@mail.ru. Если появятся свободные места, они могут оказаться в числе «муравьев».

Как сообщает «Вслух.ру», 14-17-летние подростки отработают 10 дней по 3 часа. Зарплата небольшая, зато честно заработанная – 3 тысячи 985 рублей, 83 копейки.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», всего летом 2022 года в «Отрядах мэра» поработают 4,5 тысячи детей, для которых предусмотрено около 50 вариантов работы. В частности, ребята смогут поработать почтальонами, слесарями, библиотекарями, культорганизаторами и др.