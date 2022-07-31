Тюменские ветеринары назвали оптимальный возраст для дрессировки щеночков Фото: pixabay.com

Тюменские хозяева щенков часто задаются вопросом: «Когда можно заняться их дрессировкой?». Эксперты считают, что оптимальный возраст для этого – от 2,5 до 3 месяцев, то есть тогда, когда щенков забирают у заводчика.

По словам опытного тюменского ветеринара Ирины Зотовой, к этому времени щенки легко усваивают новую информацию и быстро обучаются. После того, как малыш привыкнет к кличке, можно его учить базовым командам: «Ко мне», «Рядом», «Место», «Фу», «Сидеть», «Лежать». Правда, не всем командам сразу, а постепенно. Поощряйте любимцев лакомством, и к полугоду собака освоит команды и на прогулках останется только закрепить полученный результат.

Для дрессировки лучше подобрать спокойное и просторное знакомое место. Рядом не должно быть никаких животных, которые будут отвлекать собаку.