В Тюменской области гаищники рассказывают водителям о важности перевозки детей в специальных креслах Фото: Татьяна Коркина

В рамках профилактической акции «Безопасное лето» Госавтоинспекция Тюменской области организует выставки детских удерживающих устройств и проводят уроки, чтобы родители правильно выбирали кресла для перевозки. С помощью статистических данных о ДТП, инспекторы показывают родителям, что находиться в машине детям «просто так» небезопасно и может привести к последствиям.

С учетом летнего потока транзитного трафика, на федеральных трассах и метах отдыха сотрудники ГИБДД консультируют водителей об аварийно-опасных участках дорог, местах проведения дорожных работ и соблюдения скоростного режима.