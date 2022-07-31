Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 июля 2022 9:50

В Тюменской области гаищники рассказывают водителям о важности перевозки детей в специальных креслах

С водителями проводят консультацмм
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюменской области гаищники рассказывают водителям о важности перевозки детей в специальных креслах

В Тюменской области гаищники рассказывают водителям о важности перевозки детей в специальных креслах

Фото: Татьяна Коркина

В рамках профилактической акции «Безопасное лето» Госавтоинспекция Тюменской области организует выставки детских удерживающих устройств и проводят уроки, чтобы родители правильно выбирали кресла для перевозки. С помощью статистических данных о ДТП, инспекторы показывают родителям, что находиться в машине детям «просто так» небезопасно и может привести к последствиям.

С учетом летнего потока транзитного трафика, на федеральных трассах и метах отдыха сотрудники ГИБДД консультируют водителей об аварийно-опасных участках дорог, местах проведения дорожных работ и соблюдения скоростного режима.