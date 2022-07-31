Тюменский театр кукол презентует в сезоне 2022-2023 ХРЮативную постановку «Три поросенка» Фото: Татьяна Коркина

Осенью 2022 года Тюменский театр кукол представит обновленные спектакли. В их числе: новая красивая постановка «Щелкунчик», увлекательный спектакль «Африкана-на-на» и ХРЮативная постановка «Три поросенка». В свою очередь, питерские друзья театра презентуют «Дюймовочку» и «Приключения барона Мюнхгаузена», сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на региональный департамент культуры.

В минувшем 76-м сезоне зрители тепло приняли такие спектакли, как «Приключения звездного Цирколета», «Когда оживают игрушки», «Песнь леса. Song of the forest» и «Сказка про Царя Коварного и Вовку- пожарного».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что спектакль Тюменского театра кукол «Гадкий утенок» получил высокую оценку на Международном фестивале театра кукол «Муравейник» в Иваново.