Опытный агроном рассказал тюменцам, что делать, если плодовые деревья сохнут после цветения Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы столкнулись с проблемой высыхания плодовых и косточковых деревьев после цветения. Оказалось, это не что иное, как вертициллезное увядание. По словам тюменского агронома Виктора Старцева, инкубационный период этой болезни может длиться несколько дет. Однако, даже сохнущее дерево или кустарник можно спасти. Правда, действовать надо быстро.

- Чаще всего болеют молодые растения в возрасте до 7 лет. Такое дерево без лечения погибает в течение года. Споры грибка, вызывающие вертициллёз находятся в почве и при рыхлении почвы в приствольном круге дерева могут попасть внутрь растения через повреждения на корнях. Поэтому надо аккуратно рыхлить почву и не вскапывать грунт вблизи дерева, - цитируют СМИ Викториа Старцева.

При появлении признаков болезни нужно опрыскать деревце медным купоросом сразу после цветения. А потом обработку проводят, когда дерево полностью покроется листьями. Ели не помогло, то стоит воспользоваться препаратами «Фундазол» или «Топсин». После обработки препаратами, надо обрезать и сжечь сухие ветки, которые тоже являются разносчиками спор грибка.