Тюменцы могут похвастаться диковинными овощами и фруктами на выставке «Дары природы» Фото: Татьяна Коркина

Тематическая выставка «Дары природы» состоится 13 августа с 12 до 18 часов в ДК «Водник», и у тюменцев есть возможность представить там свой урожай. По данным организаторов, в конкурсе предусмотрено несколько номинаций:

- «Мастера своего дела» - многообразие выставочных экспонатов;

- «Дачные рекорды» - за самые большие или маленькие овощи и фрукты;

- «Цветочные фантазии» - за оригинально оформленные букеты с элементами декора;

- «Тюменская экспозиция» - за редчайшие и несвойственные Тюменской области плоды и растения;

- «Чудо-овощи» - за плоды необычной формы;

- «Оригинальные композиции» - за оформленные композиции из овощей, фруктов и природного материала.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Как сообщает «Вслух.ру», заявки нужно отправлять на электронный адрес: dkvodnik@mail.ru. Экспонаты принимаются в «Воднике»: ул. Судоремонтная 1а. Подробности по телефону: 45-93-44.