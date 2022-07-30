В Тюмени из-за провала грунта закрыли дорогу по улице Монтажников

Фото: страница главы города в соцсети

В Тюмени в районе развязки по улице Монтажников – на съезде с улицы 50 лет ВЛКСМ – просел грунт. Из-за этого территория огорожена, проезд закрыт, а доступ к подземным пешеходным переходам на время земляных работ ограничен.

Глава города Руслан Кухарук провел комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Принято решение признать эту территорию зоной вероятной ЧС.

- Провел комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Тюмени - сообщил Руслан Кухарук.

Фото: страница главы города в соцсети

ООО «ПАРАМЕТР» организовано круглосуточное дежурство дежурной бригады. Проводится теледиагнстика участка ливневого коллектора диаметром 1 900 мм в районе образовавшегося провала. Выясняются причины.

На комиссии решено признать эту территорию зоной вероятной ЧС. Утвержден план действий для служб, которые сейчас принимают меры чтобы исключить возникновение больших рисков, связанных с разрушением дорожного покрытия. Работы будут проводиться и в выходные поэтому горожанам необходимо заранее планировать время в пути с учетом того, что участок дороги в этом районе города закрыт.

- Вопрос поставлен на контроль руководителю Управе ленинского административного округа А.Д. Ильину, который в кратчайшие сроки со специалистами подрядных организаций подготовят исчерпывающую информацию о результатах выполнения первого этапа работ, с указанием причины возникновения данной ситуации - уточнил Кухарук.