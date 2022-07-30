Крутые тачки, огонь и рев моторов: «Шоу каскадеров» устроило грандиозное представление в Тюмени

Фото: Иван Горбунов

«Вау! Что это только что было? Это же невероятно!», – именно такими словами описала невероятный трюк каскадера, который, сидя на крыше машины, прыгнул сквозь горящие кольца, находящаяся рядом со мной девчонка лет 12-13. Да что тут говорить, у меня, 35-летнего мужика, перехватило дыхание, когда увидел такое зрелище. Действительно, что же это было? Дело в том, что в Тюмени состоялась премьера шоу театра «Каскадер», которое можно успеть посмотреть до 31 июля и с 4 по 7 августа включительно.

Фото: Иван Горбунов

Представление проводится на парковке торгово-развлекательного центра «Тюмень Сити Молл», где установлены трибуны для зрителей. Люди начали подходить на мероприятие задолго до его начала, так что в шесть часов вечера почти все места были заняты. Видно, что шоу вызвало неподдельный интерес у горожан. Было очень много детей. Ну как мальчишки могли пропустить такое? Рев двигателей, стрельба, столпы огня – разве не это мечтает увидеть каждый мальчуган? Интересно, что и девчонок было не меньше – они визжали, выражая свои эмоции, которые не на шутку их захлестывали.

Фото: Иван Горбунов

Итак, действо началось с представления, которое напомнило сцены из боевика «Безумный Макс». На площадку выехал чудо-автомобиль, похожий на тот, что был в фильме (кто смотрел, тот поймет, о какой машине идет речь), на нем – здоровенный мужик и… девушка с пулеметом. Они догоняли другие машины под звуки стрельбы и под вспышками огня. В какой-то момент одна из машин упала на бок, вызвав неимоверный восторг у малышни.

Но, знаете, что привело их в истинный восторг? Когда на площадку выехали герои мультфильма «Тачки»! Здесь были Молния Маккуин, Мэтр, а еще смешной и неповоротливый Гвидо. Они развлекали тюменских детей как могли. А потом ведущий объявил конкурс, спросив: «Кто хочет поцеловать Гвидо в его железные губы?». И таковые, конечно же, нашлись. Каскадеры сначала возили вышедших на сцену девушек на машинах (причем на двух колесах), а потом те побежали к Гвидо, соревнуясь в скорости. Всем достались призы от партнеров мероприятия.

Настоящий взрыв эмоций вызвал трюк, о котором мы писали выше – когда каскадер прыгал в горящие кольца. Подобные трюки все мы не раз видели в фильмах, но вживую это, конечно, гораздо эффектнее. В какой-то момент показалось, что сделать это просто нереально, но нет – многоопытному каскадеру (а в этом шоу выступают только такие) трюк был по плечу.

Зрителям показали самые разнообразные автомобили. По словам организаторов, все это – абсолютно новая техника, которую сконструировали инженеры шоу. Например, всем очень приглянулась машина с изображением Котопса. Удивительно, но ею управляют с двух сторон! Был и огромный грузовик, который вставал на дыбы. В какой-то момент на его кабину даже забрался сам ведущий шоу и прокатился под аплодисменты и восхищенные взгляды мальчишек.

Фото: Иван Горбунов

Конечно, не оставил равнодушными детей и взрослых выход Бамбли. Нет, не так – ВАЗблби! Да, вы не ослышались, это трансформер, но выполненный из нашего родного ВАЗа, отсюда и имечко такое. Кстати, на авто установили специальные пушки – они стреляют безопасным газом.

– Это уникальные и единственные в России автомобили-трансформеры. По своим техническим возможностям наш российский трансформер превосходит все аналоги в мире, – поделился организатор мероприятия Виктор Рассадин.

Ну и как кульминация шоу – выезд бигфутов. Это такие авто на огромных колесах высотой много выше человеческого роста. Один из них устроил настоящее представление – прямо на глазах у удивленной публики раздавил машину, символизирующую «Голод».

Фото: Иван Горбунов

По словам Виктора Рассадина, публика в Тюмени легкая на подъем. Областная столица показала, что такие шоу ей нужны, так как посещаемость очень хорошая. Кстати, каскадеры в Тюмени выступают не первый раз. В 2019 году они выступали в Метелево. С тех пор программа поменялась как минимум на 60%.

– Мы под впечатлением! – рассказал глава семьи Давыдов Сергей. – Думаю, что придем сюда снова, в последний день шоу – уж очень детям понравилось. Хотелось бы побольше таких выступлений.

А вот Олег Подкорытов пришел сюда один, но тоже, как говорится, обещал вернуться – уже с сыном. Он признался, что сначала подумал, что это шоу только для взрослых, но теперь уверен, что сынишке такое точно понравится.

Да и мы в этом уверены – видели те счастливые лица на выходе. Что уж говорить, это был настоящий праздник. Организаторы шоу ждут всех, кто еще не успел насладиться незабываемым зрелищем. Приобрести билеты можно в ТРЦ «Фаворит» по адресу ул. Валерии Гнаровской, 12 или на сайте «Шоу каскадеров». Шоу состоится при любой погоде!

Все фото с шоу можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Генеральный партнер «Шоу каскадеров» в Тюмени:

Мясной бренд «Ишимский»

Мясной бренд «Ишимский» - лидер УрФО по производству мясных изделий.

Титульный партнер:

«Браст»

«Браст» - Фанера сервис. Крупнейший поставщик фанерной продукции в Тюменской области.

Автомобильный партнер:

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«Кулига Парк» - отличное место для загородного отдыха на любой вкус. Приезжай за впечатлениями!