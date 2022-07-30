Погода в Тюмени в день города 30 июля 2022: воздух прогреется до +27 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 30 июля 2022, ожидается переменная облачность, ночью в юго-восточных районах местами кратковременные дожди. На остальной территории преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь, ветер северный 7-12 м/с, температура воздуха ночью +10…+15 C, днем +22…+27 С.

Погода в Тюмени в день города 30 июля 2022 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 30 июля (17 июля по старому стилю) день Марины и Лазаря, в честь двух святых – Маргариты Антиохийской (православная святая Марина) и Лазаря Галисийского. Этот день крестьяне считали временем зарниц и молний, которые предвещали пожары. Смотреть на эти молнии категорически запрещалось.

На Марину с Лазарем наблюдали и за погодой. Считалось, что какая погода будет в этот день, такой будет и осень.