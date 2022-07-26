Аналитики рассказали, что этим летом смотрят тюменцы

Фото предоставлено МТС.

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС оценили трафик среди Тюменской области на основе статистики спроса жителей этого региона на фильмы и сериалы в первую половину лета и рассказали о том, что смотрят жители на каникулах и в отпуске.

Сравнивая предпочтения жителей Тюменской области с остальными регионами, аналитики выяснили, что в целом россияне летом отдают предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам, в то время как в Тюменской области большей популярностью пользуются мелодрамы.

Первое место среди российских сериалов жители Тюменской области по предпочтениям отдали драмеди о звезде реалити-шоу «Нереалити» с Ольгой Дибцевой в главной роли. Второе место в летнем кинопросмотре в регионе занимает детектив с Александром Домогаровым и Викторией Толстогановой «Капкан на судью». Третье место тюменцы отдали драмеди о семейных отношениях AMORE MORE.

Фото предоставлено МТС.

Среди зарубежных сериалов в первую половину лета жители региона чаще всего смотрели хитовый турецкий сериал «Постучись в мою дверь», ромком о притяжении противоположностей «Повсюду ты», историю о докторе «Хороший врач».

Фото предоставлено МТС.

В списке самых любимых фильмов лета у жителей Тюменской области итальянский фильм «Отчаянные мстители», комедия о популярном блогере с Виктором Хориняковым и Таисией Вилковой «Непослушник», комедия о приключениях в море «Приплыли!», эффектный триллер «Крио» и семейная комедия «Родители строго режима» с Алисой Фрейндлих и Александром Адабашьяном.

Фото предоставлено МТС.

Популярность документальных лент в летний период у жителей региона значительно возросла. Чаще всего в регионе смотрели документальную ленту Виктора Косаковского «Гунда», фильм-биографию Павла Дурова «Дуров», а также фильм о том, как может выглядеть будущее планеты «2040: будущее ждет».