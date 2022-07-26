Отдыхающие у озера Андреевского тюменцы устроили на берегу свинарник. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Отдыхающие у озера Андреевского тюменцы устроили на берегу свинарник. Печальные фото опубликованы в одном из местных пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

«Что за свинство устроили на озере Андреевском? Народ, нельзя вывезти за собой мусор? Вы думаете, тут вам кто-то обязан увозить что ли? Тут волонтеры потом ходят, убирают за вами. Штрафы бы выписывать таким тысяч по 100», – комментирует свои фотографии возмущенный местный житель.

Фото - Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

На снимках видны кучи пакетов, видимо, с едой. Рядом валяются банки из-под пива и остатки овощей. Многих, конечно, такая обстановка не устраивает. Комментаторы оживились: «На Верхнем бору то же самое, на машинах приезжают. Неужели сложно в городе выкинуть? Кучи мусора после отдыхающих»; «Такое место хорошее и красивое, и так свинячат. Вот недавно волонтеры там были, вывозили грузовики с мусором, и снова такая история».

Одна из женщин написала (видимо, она тот самый эковолонтер): «Это бесплатный пляж. Мы там замучились каждый год убирать эти свалки мусора. Некоторые ещё умудряются закапывать его. Просто администрации нужно туда поставить контейнер для мусора и хотя бы раз в неделю увозить его. Многие же на такси приезжают, и, конечно, весь мусор там и оставляют».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в тюменском поселке Винзили березовую рощу заваливают ветками. Об этом в социальных сетях трубят неравнодушные местные жители, у которых, по их же сообщениям, нет слов от возмущения.

«В поселке Винзили около микрорайона Южный прекрасную березовую рощу решили превратить в свалку! Со слов водителей, «все вопросы к администрации»! Если это так, что происходит? Боролись с пожарами, с частниками, которые вывозят туда мусор. Сейчас администрация посёлка сама захламляет рощу, где гуляют многие жители посёлка вместе с детьми», – пишет в сообществе социальной сети «ВКонтакте» аноним.