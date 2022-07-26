Дорогу от Урая до Советского проектируют по новым технологиям

Развязка в поселке Репино. Фото - НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология».

ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология» – один из лидеров на рынке проектных работ Санкт-Петербурга и СЗФО с 2001 года. При этом компания успешно реализует проекты не только на северо-западе страны, но и в других регионах. Если говорить про Ханты-Мансийский автономный округ, то специалисты проектно-изыскательского института проектируют дорогу от города Урая до города Советский. Подробностями поделились технический директор НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология» Дмитрий Лиуконен и главный инженер проекта Наталья Иванова.

МЕСТНОСТЬ С СЮРПРИЗАМИ

Протяженность проектируемой автомобильной дороги общего пользования регионального значения III категории – 75,7 километра. При этом запланировано строительство семи мостов, и это, по словам Дмитрия Лиуконена, одна из ключевых особенностей объекта.

– Помимо семи мостов и самой дороги, проект предусматривает и объекты придорожного сервиса. Сами заправки и площадки для отдыха мы не проектируем, но оставляем техническую возможность для их подключения к дороге. Современные требования таковы, что об идеологии дальнейшей эксплуатации объекта необходимо думать заранее, – объясняет технический директор НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология».

Специалисты компании проектируют объекты для разных регионов России. Фото - НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология».

Наталья Иванова, в свою очередь, отмечает, что самой главной сложностью стала, как бы странно это ни звучало, сама местность, где пройдет будущая дорога. Она оказалась богата на разного рода находки.

– Объекты археологического наследия, заповедные леса, озера, болота... Территория действительно преподнесла нам очень много сюрпризов, – рассказывает главный инженер проекта. – При проектировании приходилось обходить все эти моменты: мы «виляли» трассой, несколько раз выполняли технико-экономические сравнения, чтобы выбрать наиболее удачный со всех точек зрения вариант, снаряжали экспедиции, которые работали в не самых благоприятных полевых условиях – в снег и ветер. Так что определение оси трассы на самом деле стало для нас самым сложным на этом объекте.

Наталья Иванова. Фото - НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология».

Даже доставить технику оказалось не так-то просто!

– Одно дело – полевые работы в части подготовки топографической основы, и совсем другое – привезти на место технику для выполнения комплексных инженерно-геологических изысканий. Это человек везде пройдет, проберется и пролезет, а вот транспортировка специализированной техники превратилась на этом объекте в настоящую эпопею, – говорит Дмитрий Лиуконен.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского округа – Югры уточняют, что участок автомобильной дороги, который проектирует НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология», расположен в Советском и Кондинском районах. Власти рассчитывают, что «реализация проекта позволит внести существенный вклад в развитие агломераций Югорск – Советский и Урай – Междуреченский, создать благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности в районе тяготения автомобильной дороги, что позитивно отразится на развитии малого и среднего бизнеса, приведет к расширению рынков сбыта местной продукции, созданию условий для развития дорожного сервиса». В НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология» прекрасно понимают, какая ответственность возложена на институт.

– Эта дорога имеет стратегически важное значение для всего Ханты-Мансийского автономного округа, – убежден технический директор НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология». – И речь идет не только про экономическое развитие, дело в транспортной доступности двух городов в принципе! Новый участок наладит бесперебойное сообщение между Ураем и Советским.

В ближайшее время, как говорят наши собеседники, проект будет отправлен на экспертизу.

– Готовимся к битве теоретиков, – шутит Дмитрий Лиуконен.

Дмитрий Лиуконен. Фото - НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология».

ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ

Нет сомнений, что дорога, которую проектирует НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология», будет служить долгие годы. Уверенность в этом дает богатый опыт компании и десятки реализованных объектов, которые были спроектированы специалистами института. Например, НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология» спроектировал Олимпийский парк в Сочи и участвовал в создании объектов дорожной инфраструктуры в регионах, где в 2018 году проходили матчи чемпионата мира по футболу. Совсем недавно компания завершила проектирование улично-дорожной сети на намывных территориях Васильевского острова в Петербурге, где находится около 200 тысяч квадратных метров жилья (главным инженером проекта тут, кстати, выступает Наталья Иванова). Количество объектов промышленного и гражданского строительства – например, школ и детских садов – и вовсе не поддается счету. А сейчас НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология» взял на себя проектирование и электродепо «Красносельское» в Петербурге для нужд ГУП «Петербургский метрополитен». Это надземная инфраструктура метрополитена, а опыт проектирования электрифицированных железных дорог у команды проектировщиков большой.

Пешеходный переход через Пулковское шоссе. Фото - НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология».

Впрочем, дорога от города Урая до города Советский всё равно выделяется среди всех других объектов, отмечают в компании. Хотя бы своей протяженностью.

– Мы проектировали обход Волгограда, но там было расстояние 44 километра. А здесь больше 75 километров, – подчеркивает Дмитрий Лиуконен. – Профиль нашего института очень широкий, но именно на объекте в Ханты-Мансийском автономном округе мы применяем новые технологии проектирования, технические решения дорожной и инженерной инфраструктуры.

Пешеходный маршрут «Путь Петра» в Петербурге. Фото - НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология».

НАША СПРАВКА

Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология» является многопрофильной организацией по комплексному проектированию инженерно-транспортной инфраструктуры, а также объектов спортивного и социального назначения. Институт входит в состав ассоциации «ДОРМОСТ» и пользуется репутацией надежного партнера. В штате института заняты высококвалифицированные специалисты, свободно владеющие специализированными программами, в том числе BIM-технологиями, что позволяет оперативно и с высоким качеством разрабатывать сложнейшие проекты, рассказали в компании.

Михаил БОБРЫШЕВ