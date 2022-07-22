Профилактика поможет сохранить здоровье

Летом людям легче формировать правильные привычки и уделять внимание себе. Но прежде чем начинать занятия спортом, менять рацион или садиться на диету, нужно проверить состояние здоровья. Это поможет понять, какие перемены действительно пойдут на пользу организму.

Медицинские офисы сети «Инвитро» предлагают более 3 000 видов лабораторных исследований, а также взятие гинекологического и урологического материала. Кроме лабораторных исследований, «Инвитро» предлагает широкий спектр дополнительных услуг: УЗИ, ЭКГ, кольпоскопия, инъекции, а также прием врача-терапевта, гинеколога, эндокринолога и других специалистов.

Международный уровень качества, исключительный сервис и инновационные решения – основные преимущества «Инвитро», а забота о здоровье пациентов – наш главный приоритет. Мы внедрили передовые практики и мировые стандартны качества, что позволило «Инвитро» достичь уровня одной из лучших европейских лабораторий и доказать, что российская лаборатория может и должна соответствовать международным стандартам.

До 31 августа 2022 года в медицинских офисах «Инвитро» проходит акция «Про жарко». «Про жарко» – это комплексы тестов со скидкой 25%, позволяющие: оценить общее состояние здоровья; правильно подготовиться к началу тренировок; подготовиться к диете; выявить возбудителей наиболее распространенных инфекций, передаваемых половым путем.

Что предлагаем проверить?

ОБС154 «Биохимия крови: базовый профиль» позволяет оценить общее состояние здоровья: белковый, углеводный и липидный обмен, функцию печени и почек, риск сахарного диабета и атеросклероза, а также необходимость дальнейшего обследования. Кроме того, вы сможете узнать, насколько ваш организм готов к жаре и перепадам температуры.

ОБС160 «Supersport Минимальный» – это комплексное обследование, которое поможет определить оптимальный график занятий и режим, чтобы избежать чрезмерной нагрузки.

ОБС 107 «Перед диетой: минимальное обследование» – обследование, которое поможет выяснить причину набора веса и определить, все ли в порядке с щитовидной железой, а также подобрать безопасный и эффективный тип питания.

ОБС91 «Секс в большом городе: 6 инфекций» поможет своевременно выявить возможные инфекции, передаваемые половым путём, которые зачастую на ранней стадии протекают бессимптомно.

Выявление заболеваний на ранней стадии поможет вовремя начать лечение и избежать нежелательных последствий. Подробности об акции, а также стоимость и состав профилей – на сайте www.invitro.ru и по телефону 8 (800) 200-363-0.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.