Тюменцев ждет захватывающее шоу от театра «Каскадер».

Семейное экстрим-шоу будет проходить в течение восьми вечеров: с 28 по 31 июля и с 4 по 7 августа 2022 года.

Организаторы обещают тюменцам яркую программу со сложными каскадерскими трюками, а также постановочные бои легковых автомобилей с бигфутами. Из новшеств – машинки из мультфильма «Тачки», выступление на танках, а также инсценировка из «Безумного Макса». Удивят тюменцев и уникальные автомобили-трансформеры, которые являются уникальной разработкой художественного руководителя театра и талантливого инженера Геннадия Кочерги. Автоботы созданы при участии автомехаников команды «Автородео».

Как заверили организаторы, публике будет представлено несколько десятков различной техники, а профессиональные каскадеры продемонстрируют чудеса ловкости, например умение прыгать на скорости через горящие кольца и управлять машиной на двух колесах.

Чтобы не пропустить главное событие этого лета, своими глазами увидеть высший пилотаж управления автомобилем и попасть на феерическое шоу с использованием пиротехники, достаточно доехать до ТРЦ «Фаворит» и купить билеты. Приобрести их можно и на сайте «Шоу каскадеров». Стоимость билетов до 27 июля составляет 1200 рублей, с 28 июля – 1500 рублей. Дети до 4 лет – бесплатно, но при наличии документа, подтверждающего возраст. До 31 июля действует бесплатная доставка билетов.

Задать вопросы организаторам можно по тел. 8-960-152-70-70.

Генеральный партнер «Шоу каскадеров» в Тюмени:

Фото предоставлено "КП".

Мясной бренд «Ишимский» – лидер УрФО по производству мясных изделий.

Титульный партнер:

Фото предоставлено "КП".

«Браст – Фанера сервис». Крупнейший поставщик фанерной продукции в Тюменской области.

Автомобильный партнер:

Фото предоставлено "КП".

Автомобильный холдинг «Базис-Моторс» – лидер по продажам новых китайских автомобилей в Тюмени.

Партнер:

Фото предоставлено "КП".

«Кулига Парк» – отличное место для загородного отдыха на любой вкус. Приезжай за впечатлениями!

Иван Горбунов