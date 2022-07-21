Перекрытие дорог в Тюмени на День города: список, схема перекрытия во время праздника

В Тюмени 29 – 31 июля перекроют центр для празднования Дня города.
Фото: Вадим Бегун
В Тюмени 29 – 31 июля перекроют центр для празднования Дня города. В этом году областной столице исполняется 436 лет. Показываем список дорог и схему перекрытия.
Схема перекрытия.
Фото: Тюмень - наш дом
Движение всех видов транспортных средств будет прекращено в эти дни по автомобильным дорогам:
с 18 часов 29.07. до 01 часа 31.07. – по ул. Володарского от ул. Водопроводной до ул. 8 Марта;
- с 07 часов до 22 часов 30 июля – по ул. Орджоникидзе от ул. Ленина до ул. Герцена;
- с 19 часов 29.07. до 21 часа 30.07. – по ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Урицкого;
- с 21 часа 30.07. до 01 часа 31.07. – по ул. Республики от ул. Челюскинцев до ул. Коммунистической, а также в квадрате улиц Коммунистической – Ямской – Казанской – Луначарского;
- с 21 часа 30.07. до 01 часа 31.07. – по ул. Ленина от ул. Республики до ул. Перекопской;
- с 08 часов до 22 часов 30.07. – по ул. Механической от ул. Максима Горького до ул. Холодильной;
- с 20 часов до 23 часов 30.07. – по ул. Береговой от ул. Щербакова до ул. Поперечной, ул. Красноармейской от ул. Заозерной до ул. Береговой, ул. Поперечной от ул. Заозерной до ул. Береговой.
– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.