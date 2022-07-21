Перекрытие дорог в Тюмени на День города: список, схема перекрытия во время праздника

В Тюмени 29 – 31 июля перекроют центр для празднования Дня города. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени 29 – 31 июля перекроют центр для празднования Дня города. В этом году областной столице исполняется 436 лет. Показываем список дорог и схему перекрытия.

Схема перекрытия. Фото: Тюмень - наш дом

Движение всех видов транспортных средств будет прекращено в эти дни по автомобильным дорогам:

с 18 часов 29.07. до 01 часа 31.07. – по ул. Володарского от ул. Водопроводной до ул. 8 Марта;

- с 07 часов до 22 часов 30 июля – по ул. Орджоникидзе от ул. Ленина до ул. Герцена;

- с 19 часов 29.07. до 21 часа 30.07. – по ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Урицкого;

- с 21 часа 30.07. до 01 часа 31.07. – по ул. Республики от ул. Челюскинцев до ул. Коммунистической, а также в квадрате улиц Коммунистической – Ямской – Казанской – Луначарского;

- с 21 часа 30.07. до 01 часа 31.07. – по ул. Ленина от ул. Республики до ул. Перекопской;

- с 08 часов до 22 часов 30.07. – по ул. Механической от ул. Максима Горького до ул. Холодильной;

- с 20 часов до 23 часов 30.07. – по ул. Береговой от ул. Щербакова до ул. Поперечной, ул. Красноармейской от ул. Заозерной до ул. Береговой, ул. Поперечной от ул. Заозерной до ул. Береговой.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.