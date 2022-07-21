Арестован тюменец, домогавшийся в лесу несовершеннолетней падчерицы

Арестован тюменец, домогавшийся в лесу до несовершеннолетней падчерицы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области решением Омутинского районного суда заключен под стражу 41-летний мужчина. Используя беспомощное состояние родственницы, он хотел удовлетворить свои сексуальные потребности.

– С марта по май 2015 года мужчина в лесном массиве недалеко от села Новый Тап Юргинского района домогался своей падчерицы, не достигшей 12-летнего возраста, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По постановлению суда обвиняемый будет находиться под стражей по 30 августа 2022 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени больше 8 месяцев разыскивают мужчину, который пытался изнасиловать 20-летнюю девушку. Преступление случилось еще 4 декабря 2021 года. Около семи часов вечера в подъезде жилого дома на улице Амурской неизвестный напал на горожанку и попытался лишить ее чести. Довести свой преступный замысел до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам.