Тюменскую область отметили за содействие развитию системы сельскохозяйственного страхования Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Работа Тюменской области за активное содействие развитию системы сельскохозяйственного страхования в 2021 году отмечена благодарственным письмом и памятным знаком. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, торжественная церемония награждения прошла 15 июля 2022 года в рамках проведения совещания «Об итогах работы по развитию агрострахования с государственной поддержкой в 2021 году и дальнейших планах по развитию системы» под председательством главы профильного комитета Совета Федерации Алексея Майорова.

По его словам, в 2021 году по договорам сельхозстрахования аграрии 58 субъектов РФ получили страховые выплаты в 5,6 млрд рублей. Из них 3,6 млрд рублей за утрату урожая, 1,9 млрд рублей за утрату поголовья животных и 66 млн рублей за утрату рыбы.

– Выплаты существенно превысили объем оказанной в 2021 году господдержки сельхозпроизводителям на приобретение страховых полисов на сумму 3,3 млрд рублей, – сообщил Алексей Майоров.

Сельхозтоваропроизводители Тюменской области всё чаще обращаются к этой мере поддержки. Например, в 2020 году застрахованная посевная площадь составила 12254 гектара, что составляет 1,16% от общей посевной площади региона. В 2021 году – 20227 гектаров (это 1,9% от общей посевной площади региона).

Страхуют и животных: в 2020 году застрахованное поголовье составило более 7,5 млн голов, доля застрахованного поголовья составила 53,5%. В 2021 году застрахованное поголовье увеличилось ещё на полпроцента и составило 54% (более 7,6 млн голов).

Отметим также, что состояние системы агрострахования находится на постоянном контроле в Совете Федерации.