Александр Моор поддерживает идею разместить в будущем тюменском кампусе для студентов фитнес-зал и бассейн. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддерживает идею разместить на территории будущего кампуса для студентов фитнес-зал, бассейн и футбольное поле. «Это территория здоровья», – говорит глава региона.

«Прочитал ваши комментарии. Девушка из Тюмени пишет о научном музее по разным направлениям, который должен быть в кампусе. Это поможет «многим ребятам определиться с будущей профессией». А молодой человек из Тобольска считает, что в кампусе нужны студенческий коворкинг, «юридическая клиника», центр трудоустройства и обязательно льготная столовая. А что вы думаете на этот счет?» – спрашивает у своих подписчиков губернатор.

По его словам, всего за неделю на сайте тюменскийкампус.рф к обсуждению будущего проекта присоединилось более 2 500 человек. Они предлагают разместить в кампусе дендрарий, сквер, библиотеку, современные лаборатории и даже городской пляж.

В настоящее время сбор предложений продолжается. Любой желающий может принять участие в фокус-группах. Тюменские власти изучат все идеи, а лучшие из них войдут в проект.