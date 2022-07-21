Тюмень стала самым «умным городом» России благодаря внедрению цифровых технологий Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

С результатом 100,75 балла Тюмень стала самым умным городом России, опередив Рязань (87,76 балла) и Сургут (86,25 балла) в категории крупных городов с численностью населения от 250 тысяч до 1 миллиона человек. Такие данные опубликовало Министерство строительство и ЖКХ РФ. В прошлые года Тюмень также входила в тройку лидеров среди крупных городов, занимая лидирующие позиции.

Высокие позиции Тюмени в рейтинге обеспечиваются постоянной работой над реализацией проекта «Умный город». По словам директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова, в рамках программы в регионе реализуются проекты с использованием современных цифровых технологий.

– Их главная цель – сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее. Очень ценно, что наши усилия подтверждаются федеральными независимыми оценками качества жизни граждан, – отметил Станислав Логинов.

Рейтинг среди городов сформирован из расчета индекса цифровизации городов «IQ городов», который рассчитывается по 10 направлениям. Среди них: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, системы общественной безопасности, системы экологической безопасности, туризм и сервис, системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи. Всего 47 показателей.

Напомним, что сегодня в Тюменской области активно внедряются передовые цифровые и инженерные решения в городскую инфраструктуру, идет развитие интеллектуальных систем учета электроэнергии.

– В рамках создания интеллектуальной транспортной системы идет внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением. Проводится работа по расширению применения отдельных элементов «Умного города» – умных остановочных павильонов и паркоматов, – заключил Станислав Логинов.