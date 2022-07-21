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Экономика21 июля 2022 7:06

Тюмень стала самым «умным городом» России благодаря внедрению цифровых технологий

Данные опубликовал Минстрой РФ
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тюмень стала самым «умным городом» России благодаря внедрению цифровых технологий

Тюмень стала самым «умным городом» России благодаря внедрению цифровых технологий

Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

С результатом 100,75 балла Тюмень стала самым умным городом России, опередив Рязань (87,76 балла) и Сургут (86,25 балла) в категории крупных городов с численностью населения от 250 тысяч до 1 миллиона человек. Такие данные опубликовало Министерство строительство и ЖКХ РФ. В прошлые года Тюмень также входила в тройку лидеров среди крупных городов, занимая лидирующие позиции.

Высокие позиции Тюмени в рейтинге обеспечиваются постоянной работой над реализацией проекта «Умный город». По словам директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова, в рамках программы в регионе реализуются проекты с использованием современных цифровых технологий.

– Их главная цель – сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее. Очень ценно, что наши усилия подтверждаются федеральными независимыми оценками качества жизни граждан, – отметил Станислав Логинов.

Рейтинг среди городов сформирован из расчета индекса цифровизации городов «IQ городов», который рассчитывается по 10 направлениям. Среди них: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, системы общественной безопасности, системы экологической безопасности, туризм и сервис, системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи. Всего 47 показателей.

Напомним, что сегодня в Тюменской области активно внедряются передовые цифровые и инженерные решения в городскую инфраструктуру, идет развитие интеллектуальных систем учета электроэнергии.

– В рамках создания интеллектуальной транспортной системы идет внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением. Проводится работа по расширению применения отдельных элементов «Умного города» – умных остановочных павильонов и паркоматов, – заключил Станислав Логинов.