В Тюмени перед Днем города проведут общегородской субботник. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени перед Днем города, а именно 23 июля, проведут общегородской субботник. Местные жители будут наводить чистоту во дворах и на улицах.

«Приглашаем тюменцев присоединиться к участникам субботника и убрать территорию у своего дома, подъезда, предприятия или выйти на субботник в городских парках и скверах, где будут проходить акции в наведении чистоты и порядка на территории нашего города», – такое сообщение появилось на официальной страничке в соцсети «ВКонтакте» местной мэрии.

Чиновники предлагают жителям областной столицы выполнить следующие виды работ: уборка территории от мусора, сгребание скошенной травы, тополиного пуха, ремонт и покраска малых архитектурных форм и вырезка поросли.

– В день проведения субботника граждане, проживающие в частных домовладениях, могут оставить заявку в управе соответствующего административного округа по телефону на вывоз собранного мусора, – отметили в ведомстве.