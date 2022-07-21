Власти Тюмени намерены потратить 5 млн рублей на проект крематория с местом для развеивания праха. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменские власти намерены потратить 5,1 млн рублей на проект крематория. Сейчас они ищут подрядчика, который его разработает.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что общая площадь территории комплекса составит 160 тысяч квадратных метров. На этих квадратах разместят три кремационные линии, два траурных зала площадью 50 – 60 квадратных метров, один траурный зал площадью 100 – 110 квадратов.

Здесь же будет комната просмотра начала кремации, комната выдачи праха, а еще магазин ритуальных товаров. К тому же никак нельзя забыть и про место для развеивания праха.

Заявки от подрядчиков принимаются до 28 июля 2022 года. Кремационный комплекс разместится на Червишевском тракте. Заказчиком выступает городская служба «Луч».