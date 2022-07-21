В Тюмени сегодня могут пройти очень сильные дожди и крупный град. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сегодня, 21 июля, ожидается непогода. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Так, по данным Тюменского ЦГМС, на юге Тюменской области днем местами ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы. Кроме того, может пойти крупный град. При грозе ветер усилится до 15 – 20 метров в секунду.

– Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в любом помещении или подземном переходе. Не стоит прятаться около стен домов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями или под деревьями, – рекомендуют спасатели.

Они советуют местным жителям быть бдительными и осторожными, соблюдать правила безопасности. В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по единому телефону 112.