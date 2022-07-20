Семьям из Тюменской области субсидируют затраты на оплату коммуналки. Фото: Ольга Крыльцова

Семьям из Тюменской области субсидируют затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг. Порог предоставления субсидии снижен с 1 июля 2022 года.

– Губернатор Александр Моор, комментируя на прямой линии повышение коммунальных тарифов, отметил, что семьи не должны тратить на оплату жилищно-коммунальных услуг больше 20 процентов дохода, – напомнили в информационном портале правительства региона.

В ведомстве сообщили, что субсидия предоставляется на 6 месяцев. Подать заявление можно через МФЦ, личный кабинет на портале госуслуг, а также в органы местного самоуправления по месту жительства.