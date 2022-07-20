В Тюменской области активно развиваются сельскохозяйственные кооперативы Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Ровно 72% сельских территорий Тюменской области охвачено услугами сельскохозяйственных кооперативов. Такие цифры приводит региональный департамент агропромышленного комплекса, отмечая, что сеть кооперативов улучшает условия работы малых форм хозяйствования на селе. Через эту сеть поступает до 90% от общего объема молока, закупаемого у населения. В 2021 году кооперативы заготовили 36,1 тыс. тонн молока, 1,8 тыс. тонн мяса, 168 тонн картошки и овощей, 5 тонн дикоросов. Общая выручка кооперативов составила чуть более 1,5 млрд рублей.

Напомним, что в Тюменской области действует система сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации, которая обладает существенным кредитным портфелем (более 754, 1 млн рублей). Если разумно руководить финансовыми потоками, система может обеспечить потребность ЛПХ в доступных займах на развитие сельскохозяйственного производства.

В 2021 году кредитные кооперативы выдали 2020 займов на общую сумму почти в 0,5 млрд рублей, которые направлены на развитие аграрного производства и повышение его товарности. Средний размер займа – 221,6 тыс. рублей. Членами кредитных кооперативов являются 10 тысяч субъектов малых форм хозяйствования, из которых 95% – люди, ведущие личное подсобное хозяйство.

Для развития с/х потребительской кооперации из средств областного бюджета субсидируют возмещение затрат по заготовке молока от хозяйств и малых форм хозяйствования. А из федерального и областного бюджетов субсидии предоставляются на покупку транспорта, оборудования, упаковки, закупку сельхозпродукции, голов крупного рогатого скота и многое другое.

В 2021 году, например, из средств областного и федерального бюджетов для субсидирования затрат кооперативов выделено 194,9 млн рублей.