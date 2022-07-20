Александр Моор: «Тюменские IT-компании помогают обеспечить стране суверенитет» Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская компания «Объединение когнитивных ассоциативных систем» является примером работы тюменского бизнеса в сфере информационных технологий. Такое мнение выразил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, предприятие работает на одном из самых сложных направлений IT-отрасли, разрабатывает и внедряет нейросетевые системы искусственного интеллекта.

– Проще говоря, здесь учат компьютерные программы понимать людей, разговаривать с ними, отвечать на вопросы, хранить и предоставлять информацию, – отметил губернатор, подчеркнув, что в IT-индустрии задачи по обеспечению технологического суверенитета сегодня наиболее актуальны.

Системы, которые создают ОКАС, отвечают на сотни тысяч разных типов вопросов. Заказчиками предприятия являются такие крупнейшие компании, как «СИБУР-Холдинг», «Россети», а также банки, федеральные и региональные органы власти. В ближайшее время в ОКАС создадут 15 новых рабочих мест, а всего с 2016 года численность работников выросла с четырех до более ста человек.

– Среди работников компании – двадцать школьников. Ребята трудоустроены официально с согласия своих законных представителей. Юноши и девушки ведут серьезные проекты, получают зарплату, учатся и уже сейчас делают карьеру, – отметил губернатор.

Напомним, в Тюменской области активно готовят квалифицированных специалистов по информационным технологиям. Более 5,5 тысячи тюменских школьников бесплатно учатся программированию. Как отметил глава региона, IT – отрасль с высокой долей импортных технологий. Но такие компании, как ОКАС, помогают обеспечить стране суверенитет и выйти на лидерские позиции в мире.