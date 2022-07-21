На Мысу в Тюмени 21 июля 2022 года погаснут два светофора. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 21 июля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Т. Чаркова и Малиновского; на ул. Т. Чаркова, в районе ДНТ «Трудовик», а также на ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 97.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.