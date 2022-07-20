Школьники Тюменской области поучаствуют в создании креативного контента для соцсетей Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

В создании креативного контента для соцсетей могут попробовать себя школьники Тюменской области, приняв участие в онлайн-проекте «Медиа-поколение». Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, поучаствовать могут школьники от 12 до 17 лет, заявки принимаются до 31 июля 2022.

Участники пройдут обучение по трем направлениям: фото, видео и социальные сети, а потом выполнят задание и защитят итоговый продукт. Баллы, которые участники наберут во время онлайн-программы за домашние задания, можно будет обменять на брендированную продукцию проекта. По словам автора проекта Полины Филипповой, участие в «Медиа-поколении» позволит ребятам писать посты в соцсетях, делать крутые фотки и снимать видео.

– Они получат знания и опыт, которые необходимы для развития медиацентров в их школах. Также участники смогут побороться за мерч проекта, а финалисты – за более ценные призы, которые помогут им развиваться в дальнейшем, – рассказала Полина Филиппова.

Финал пройдет очно, 17 сентября 2022 года, во дворце творчества и спорта «Пионер». Победители получат призы и смогут пройти стажировку в региональном медиацентре Российского движения школьников. Зарегистрироваться на «Медиа-поколение» и узнать всю интересующую информацию можно в группе Медиасмены «Российского движения школьников» Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».

СПРАВКА «КП»

Проект «Медиа-поколение» выиграл грант в размере 240 000 рублей в номинации #расскажи_о_главном на форуме «Кадры будущего для регионов». Он направлен на формирование и развитие команд из активных, амбициозных и неравнодушных школьников, способных и готовых включиться в проектирование и реализацию важных для своего региона инициатив.