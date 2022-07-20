Еще ближе к абонентам: МегаФон увеличил число магазинов шаговой доступности, где можно подключиться к сети

МегаФон увеличил число магазинов шаговой доступности, где можно подключиться к сети. Фото - МегаФон.

МегаФон в полтора раза расширил сеть пунктов продаж в магазинах шаговой доступности в Тюменской области, за год увеличив их количество до 1 500. Горожане могут подключиться к сети, не отклоняясь от привычных маршрутов, а жители отдаленных малонаселенных пунктов – не выезжая в районные центры.

Формат подключения в небольших магазинах «у дома» больше востребован среди жителей крупных городов региона – на их долю приходится 70% продаж сим-карт с саморегистрацией. Однако такая возможность реализована и в отдаленных районах области – Вагайском, Викуловском, Нижнетавдинском, Тобольском, Сладковском, Уватском. Сейчас география проекта охватывает более 300 населенных пунктов.

Запуск продаж сим-карт в магазинах у дома начался еще во время пандемии и был обусловлен необходимостью создать для абонентов безопасные условия подключения к сети. Но такой формат остается востребованным и сейчас, когда ограничения ушли в прошлое. Более того, спрос на данную услугу за год вырос в два раза.

– Это связано не только с увеличением числа пунктов продаж, но и с их грамотным расположением. Кроме того, расширяя географию проекта, мы одновременно решаем важную социальную задачу – предоставляем равные возможности по подключению к сети всем абонентам вне зависимости от места проживания, – поясняет руководитель по продажам на массовом рынке Тюменского отделения МегаФона Людмила Косенкова.

Фото - МегаФон.

Наибольшее количество сим-карт тюменцы приобретают в магазинах у дома продуктового сегмента. Также к проекту активно присоединяются сервисные центры по ремонту цифровой техники, комиссионные магазины, фотосалоны, магазины смешанных товаров и автозапчастей.

Покупка сим-карты в магазине настолько же проста, как и приобретение других товаров, предъявлять паспорт для этого не требуется. Активировать сим-карту и заключить договор с оператором можно в любое время, в комфортном месте – через мобильное приложение МегаФона с использованием учётной записи на портале госуслуг и сервиса Госключ. Время от покупки до подключения обычно не превышает 5-10 минут. Абонент может подключить новый номер или перенести в Мегафон свой от другого оператора.

Заказать сим-карту с саморегистрацией можно даже не выходя из дома: такая услуга доступна в интернет-магазине МегаФона, а также на крупнейших маркетплейсах WildBerries, OZON.