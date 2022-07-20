В Тюменской области стартовал проект по развитию сельского туризма «Открываем область заново» Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

В Ялуторовске 19 июня 2022 года стартовал проект по развитию сельского туризма под названием «Открываем область заново». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, слушателями практического семинара о развитии сельского туризма стали более 40 участников из Ялуторовска, Заводоуковска, Упорово и Ярково.

Спикер встречи, кандидат педагогических наук, исполнительный директор Национальной Ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма Вадим Калиничев рассказал об экономических и правовых основах сельского предпринимательства, о практиках в Архангельской и Псковской областях. Участники, среди которых действующие предприниматели в туристической отрасли, получили ответы на все свои вопросы, обсудили современные тренды и модели сельского туризма, брендирование территорий и направление экотуризма.

Кроме всего прочего, участники посетили туристический экопарк «Турист» на озере Сингуль, где не так давно открылся первый дом на воде. Предприниматели Егор Ефимов и Алексей Сахаров поделились своими планами дальнейшего развития территории.

Первый блок образовательного семинара проходит с 19 по 21 июля в Ялуторовске, Ишиме и Тобольске. Второй – с 26 по 28 июля, а третий – с 9 по 11 августа. Проект «Открываем область заново» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке властей, центра «Мой бизнес» и Торгово-промышленной палаты Тюменской области.