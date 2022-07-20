С 4-го этажа дома на улице Народной выпала 14-летняя тюменка

В Тюмени – очередное ЧП с выпадением детей из окон. На этот раз с 4-го этажа дома, который располагается на улице Народной, выпала 14-летняя девочка.

Стражи порядка получили тревожное сообщение в 10.28. По предварительным данным, ей 14 лет. В настоящее время сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего.

В скорую позвонили в 10.31. Медики прибыли на место происшествия спустя 15 минут после вызова. Несовершеннолетнюю горожанку отвезли в областную клиническую больницу № 2, передает региональный департамент здравоохранения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени погибла 17-летняя девушка, упав с 13-го этажа в жилом комплексе «Новин». Трагедия произошла 6 мая 2022 года. Вызов на станцию скорой помощи поступил в 15.27, бригада медиков прибыла на место происшествия спустя пять минут. Медики констатировали смерть пациентки.