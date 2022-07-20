Осужден офтальмолог из Тюмени, пообещавший пациентам вернуть зрение: он собрал деньги и ничего не делал

Осужден офтальмолог из Тюмени, пообещавший пациентам вернуть зрение. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего врача-офтальмолога одной из частных клиник областной столицы. Специалист оказался мошенникам: собрал деньги с клиентов и ничего не делал.

С января по сентябрь 2020 года мужчина пообещал 16 пациентам, в том числе ветерану Великой Отечественной войны, восстановить зрение, проведя дорогостоящие процедуры. Обманутые клиенты передали ему около 1 млн рублей, однако тот даже с места не сдвинулся.

– В судебном заседании подсудимый признал вину и возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб. Еще с него взыскали в пользу одной женщины компенсацию материального ущерба в сумме 5 тысяч рублей, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В итоге горе-врача приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 2 года 6 месяцев.