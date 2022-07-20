Тюменцы залили в сеть стикеры с изображениями Александра Моора. Фото: Скриншот с видео

Тюменцы залили в сеть стикеры с изображениями Александра Моора. Стикерпак доступен в мессенджере Telegram и соцсети «Одноклассники». В будущем коллекция будет пополняться новыми изображениями.

«17 июля прошел Всемирный день эмодзи. Инициативные молодые художники Тюмени решили поддержать проект по созданию межвузовского кампуса и создали стикерпак с изображением Александра Викторовича Моора», – такое сообщение появилось в соцсети «ВКонтакте» на страничке «Тюменскийкампус.рф».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени прошла фокус-группа по новому студенческому кампусу, строительство которого анонсировал губернатор Тюменской области Александр Моор. На создание уйдет 5 – 10 лет, но администрация уже собирает идеи.

Эта встреча стала первой межрегиональной – участие в ней приняли студенты из Тюмени, ХМАО и ЯНАО. Запланировано несколько таких фокус-групп по 30 – 40 человек, всего заявки подали больше 200 человек.