Сельское хозяйство Тюменской области нуждается в профессионалах. Фото - apk.admtyumen.ru.

Сельское хозяйство Тюменской области нуждается в работниках-профессионалах. В аграрном комплексе всегда нужны рабочие руки, подтверждают работодатели. Об этом говорят и цифры. Так, всего в регионе есть 30 тысяч вакансий, из них 30% предложений приходится на сельское хозяйство, торговлю и обрабатывающие производства.

– Мы подняли заработную плату сотрудникам еще в начале года. У нас есть социальные выплаты и поддержка больших семей: они живут в нашем жилье, где оплачивают только коммунальные услуги, – рассказала директор питомника «Плодовое» Светлана Гаврилова.

В питомник требуются как высококвалифицированные сотрудники, так и те, которые могут делать любые работы. Речи о сокращении коллектива никогда нет, так как земля требует постоянного внимания.

Профессионалов в сфере агропромышленного комплекса готовят в ГАУ Северного Зауралья. В этом году в университете дипломы получили более 50 специалистов – это агрономы, ветеринары, агроинженеры и другие высококвалифицированные кадры. В эту приемную кампанию было увеличено количество бюджетных мест в магистратуре по направлению «Агроинженерия».