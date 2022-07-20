Ирина Баржак возглавила международную ассоциацию психологов.

IATC&OT – аббревиатура Международной ассоциации текстовых консультантов и онлайн-терапевтов. Она зарегистрирована совсем недавно, ее президентом стала автор книг, социальный психолог, конфликтолог Ирина Баржак. Вице-президентами стали известный психолог, автор книг «Хрупкие люди», «Все дороги ведут к себе» Юлия Пирумова, проживающая на Кипре и нейропсихолог Наталья Фадеева из Москвы.

– Ассоциация создана для того, чтобы создать объединение специалистов, комитет по этике (сейчас в нескольких странах не хватает саморегулирования психологической отрасли), а также распространять как можно больше информации о текстовом консультировании как о самом современном и прогрессивном методе работы. В том числе и среди психологов, – рассказывает Ирина Баржак. – Многие не догадываются о том, насколько эффективной может быть текстовая консультация.

Обычные возражения психологов: если клиента не видно, то они не смогут понять, что же с ним происходит. Однако создатели Ассоциации IATC&OT уверены в обратном.

– Оказалось, что люди в тексте раскрываются так, как и в личной терапии не всегда бывает, – рассказывает вице-президент IATC&OT Юлия Пирумова. – И это открывает доступ к потрясающе глубоким переживаниям, вытесненным воспоминаниям и ярким инсайтам.

Мэтры психологии говорят о том, что это однозначно тренд нашего времени, самый современный и передовой метод консультирования.

– Мне это казалось абсурдным, но вскоре я выяснил, что многие клиенты чувствуют себя в большей безопасности благодаря анонимности текстовых сообщений. И более того, молодым клиентам такое общение не доставляет никакого дискомфорта: они выросли на различных мессенджерах и часто предпочитают этот способ общения с друзьями телефонным звонкам. На данный момент складывается впечатление, что текстовая терапия сыграет серьезную роль в будущем нашей сферы деятельности, – это слова Ирвина Ялома, американского психиатра и психотерапевта, доктора медицины, профессора психиатрии Стэнфордского университета.

Создатели Ассоциации IATC&OT доказывают эффективность метода на успешных кейсах. Юлия Пирумова и Ирина Баржак в данный момент заканчивают книгу о текстовом консультировании, первую на территории России. Скоро состоится бесплатный вебинар, где правление Ассоциации расскажет о методе и его возможностях. Зарегистрироваться можно по ссылке.

В настоящий момент в ассоциацию подали заявки более 50 человек из разных стран: США, Израиля, Австралии, Латвии, Германии, Казахстана, Белоруссии, Молдовы. География участников из городов России также впечатляет. После проверки документов фото и информация обо всех участниках появится на сайте iatcot.com.

И уже сейчас терапевты Ассоциации готовы оказывать бесплатную психологическую помощь тем, кому сложно справиться с текущей ситуацией.

В будущем году планируется проведение премии среди психологов, практикующих текстовое консультирование PSYTEXT AWARDS. О сроках ее проведения будет объявлено дополнительно.