Банк Уралсиб предлагает накопительный счет с начислением на ежедневный остаток

Операционный офис Тюменский банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб предлагает новый накопительный счет «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток денежных средств на счете.

Процентные ставки:

• на ежедневный остаток от 1 млн рублей включительно – от 6% до 7,5% годовых, в зависимости от тарифного плана и пакета услуг;

• на ежедневный остаток до 1 млн рублей – 0,01% годовых.

Накопительный счет можно открыть в любом офисе банка либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Подробную информацию и полные условия по накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).