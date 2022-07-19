Агропредприятие Пуровского района выпустило мальков в рыборазводную линию, приобретённую при поддержке «РН-Пурнефтегаза»

Фото:«РН-Пурнефтегаз»

При поддержке нефтяников сельскохозяйственная община «Харампуровская» реализует инициативу по разведению рыбы ценных пород – муксуна, щекура, нельмы и сырка, а также радужной форели. В рамках благотворительной деятельности «РН-Пурнефтегаз» оказал помощь в приобретении аквасистем, необходимых для выращивания рыбы. В них пуровские биологи перевезли молодь радужной форели.

Фото:«РН-Пурнефтегаз»

Аквасистема, установленная в естественном водоёме, позволяет быстрее вырастить до десяти тонн рыбы. По словам аграриев Харампуровской сельхозобщины, молодь радужной форели успешно перезимовала в установке замкнутого водоснабжения и показала хорошие темпы роста. Весной прошлого года них запустили около десяти тысяч мальков весом в 3 грамма. На сегодняшний день средний вес рыбы 400 граммов.

Фото:«РН-Пурнефтегаз»

Технология зарыбления предусматривает постоянный мониторинг за ростом и состоянием аквакультуры, а также условий её содержания, что особенно важно в условиях Крайнего Севера. В настоящее время собран уникальный опыт по выращиванию рыбы, не имеющий аналогов в регионе. Данную практику биологи планируют тиражировать для продолжения деятельности по восполнению ценных пород рыб в реках и озёрах Ямала.

Фото:«РН-Пурнефтегаз»

«РН-Пурнефтегаз» регулярно поддерживает инициативы, направленные на восполнение биоресурсов. Только за последние пять лет по заказу Общества выпущено в свободное плавание более 12 миллионов мальков сиговых пород рыб. В планах на этот год выпустить в реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна еще 1,8 миллиона молоди пеляди.