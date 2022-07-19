«Черные копатели» нагрянули на Базарную площадь в Тобольске в поиске старинных монет. Фото: Скриншот с видео

«Черные копатели» нагрянули на Базарную площадь в Тобольске в поиске старинных монет. В настоящее время там проходит реконструкция с последующим благоустройством.

«Тяжёлой техникой снят асфальт, а под ним открылся богатый культурный слой, который расхищают «чёрные копатели» Тобольска с металлоискателями. По законам России всё, что находят в земле, принадлежит государству, но «чёрные археологи» не боятся штрафов, потому что вырученное за монеты, предметы старины и украшения приносит в разы больше денег», – такое сообщение появилось в местной группе «Археологические раскопки. Тюмень».

Однако не все видят в этом проблему. Есть и те, кто встал на защиту людей, которые ищут старинные вещи, чтобы на этом потом подзаработать. «Ничего, что копатели, наоборот, достают из земли то, что перепахивается, перемалывается техникой? Ну и продадут они за копеечку это куда-нибудь, но хоть какая-то польза. Сколько археологических мест отдано под коттеджи и перепахано тракторами?», – спрашивает комментатор.

Однако не все согласны с автором такого сообщения. Они утверждают, что таким людям нечего делать на Базарной площади: «Скажите, пожалуйста, куда смотрят тобольские археологи, историки, краеведы? Должны же быть в Тобольске люди, которым это не безразлично?! Туристы едут за историей, а не только смотреть красивые газоны!».