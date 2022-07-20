На улице Самарцева в Тюмени 20 июля 2022 года погаснут два светофора. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 20 июля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 12.00 до 15.00 отключение произойдет на пересечении улиц Самарцева и Южной, Молодежной и Самарцева; с 13.00 до 15.00 – на пересечении улиц Червишевский Тракт и Мира.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.