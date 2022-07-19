В Тюмени осудили госинспектора, который знал о незаконном пансионате, где сгорели пенсионеры, но бездействовал. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени осудили старшего госинспектора пожарного надзора региона Павла Тигеева, которого обвиняли в халатности. Дело в том, что он, по версии следствия, знал о том, что в Боровском был нелегальный пансионат для пожилых людей (именно там в январе 2021 года заживо сгорели семь пенсионеров), но бездействовал.

– С 2019 по 2021 годы он не предпринял никаких мер для того, чтобы устранить допущенные владельцем пансионата нарушения требований пожарной безопасности. Это явилось следствием недобросовестного отношения к службе и ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, – объяснили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Так, Тигееву назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года условно, с испытательным сроком 3 года и лишением права занимать должности государственной службы 2 года. Кстати, подсудимый свою вину так и не признал. Приговор в законную силу не вступил.

А вот самой хозяйке пансионата повезло куда меньше – ее приговорили к шести годам колонии общего режима. Женщину судили по четырем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконное предпринимательство, причинение смерти по неосторожности, уничтожение чужого имущества по неосторожности, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.