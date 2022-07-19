На Тюмень надвигается непогода: дождь, гроза и сильный ветер

На Тюмень надвигается непогода. Фото: Вадим Бегун

На Тюмень надвигается непогода. Об этом сообщают спасатели.

Так, сегодня ночью в западных районах местами пройдет кратковременный дождь, гроза, на остальной территории будет преимущественно без осадков, местами туман. Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 3 – 8 м/с, при грозе порывы достигнут 15 м/с. Температура наружного воздуха составит плюс 13 – 18 градусов.

Днем ожидаются кратковременные дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, возможен град. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы местами 15 – 18 м/с. Температура плюс 21 – 26 градусов, местами до плюс 31.

– Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в любом помещении или подземном переходе. Не стоит прятаться около стен домов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями или под деревьями, – советуют в ГУ МЧС по Тюменской области.