Эксперт предложил проводить акцию «Елка желаний» в День России. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Председатель карельской региональной общественной организации «Лига прибалтийско-финских народов», суперфиналист конкурса «Лидеры Карелии – 2021» Анна Анхимова предлагает проводить акцию «Елка желаний» в День России, а не только на Новый год. Предложение озвучено с онлайн-площадки «Экспертный клуб России».

Напомним, что губернатор Тюменской области Александр Моор исполнил мечту 10-летней девочки, отправив ее с мамой Анастасией на неделю в Санкт-Петербург. Ранее, еще перед Новым годом, Елизавета Калашникова оставила письмо со своими мечтами на «Елке желаний». Его и снял с зимней красавицы глава региона.

Эксперт из Карелии уверена, что эта поездка запомнится Лизе и оставит самые лучшие воспоминания. Летний Санкт-Петербург и его окрестности, по ее словам, особенно прекрасны. Она отметила, что было бы интересно получить обратную связь от участников таких выездов.