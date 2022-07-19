Под Тюменью обнаружили огромную свалку канистр, шин и коробок. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Под Тюменью, а именно у СНТ «Строитель» и «Лесная поляна», которые расположены в районе деревни Патрушева, обнаружили огромную свалку канистр, шин и коробок. Местный житель сообщил в социальных сетях о лесе, из которого кто-то сделал мусорку.

«Что же устроили в прилегающем лесу? Без слез на сие действо не взглянешь. Судя по видам отходов, мелкие предприятия, расположенные в округе, тоже используют данный лес как свалку отходов производства», – такое сообщение появилось в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

Фото - Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

На фотографиях, приложенных к посту, видно, что, действительно, на такое превращение прекрасного леса в мусорку без слез не взглянешь. Неизвестные выкинули целую гору канистр с коробками, здесь же валяются различные бутылки, шины, куски бетона и мешки, полные отходов.

Один из комментаторов рассказал, что сам был свидетелем (причем не один раз), как груженая чем-то «ГАЗель» заезжала в лес и через 20 – 30 минут выезжала оттуда с пустым кузовом.

Фото - Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В Тюменском экологическом обществе ответили, что информацию о размещении отходов в районе деревни Патрушева проверили специалисты 7 и 15 июля. Они составили акты осмотра территорий.

– Свалку канистр из-под формалина ликвидировали неизвестные. По остальным точкам информация передана в администрацию города Тюмени для принятия дальнейших мер по очистке земельных участков, – заявили в компании.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в тюменском поселке Винзили березовую рощу заваливают ветками. Об этом в социальных сетях трубят неравнодушные местные жители, у которых, по их же сообщениям, нет слов от возмущения.

«В поселке Винзили около микрорайона Южный прекрасную березовую рощу решили превратить в свалку! Со слов водителей, «все вопросы к администрации»! Если это так, что происходит? Боролись с пожарами, с частниками, которые вывозят туда мусор. Сейчас администрация посёлка сама захламляет рощу, где гуляют многие жители посёлка вместе с детьми», – пишет в сообществе социальной сети «ВКонтакте» аноним.